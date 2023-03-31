多名共和黨人聲援特朗普　批評為政治檢控

【有線新聞】美國共和黨高層齊聲質疑，前總統特朗普被起訴是政治檢控，亦有特朗普的支持者上街聲援，分析指特朗普或試圖將官司轉化為競選彈藥，藉抨擊司法系統被「武器化」，號召選民支持。

美國前總統特朗普被起訴，他的支持者隨即到特朗普所在的海湖莊園外揮舞旗幟聲援，表明要捍衛美國民主。

紐約法院門外則有不滿特朗普的示威者聚集，要他為自己言行負法律責任。

特朗普一案民間意見分歧，但共和黨高層未有離棄。眾議院議長麥卡錫批評當局藉司法系統干預選舉，揚言眾議院追究相關人士濫權行為。

曾擔當特朗普副手的前副總統彭斯指，針對特朗普的政治檢控進一步分裂國家。

被視為特朗普出選總統黨內最大對手的佛羅里達州州長德桑蒂斯，批評事件是將司法系統「武器化」，揚言不會交出戶籍為當地居民的特朗普。

對於這宗史無前例前總統被起訴的案件，白宮沉默應對，拒絕回應。

美國憲法未有限制被起訴甚至定罪人士參選總統，即使被定罪有案底亦可以入主白宮，傳媒預料特朗普嘗試把案件轉化為選戰「彈藥」，號召選民支持。

不過特朗普另外還要面對，被指企圖推翻2020年大選結果及非法管有政府機密文件，或令選民厭倦接二連三政治紛擾，有民調顯示約四成共和黨人認為，一旦特朗普被起訴應退選。

最新民調顯示，共和黨潛在總統參選人中特朗普以四成支持率領先，德桑蒂斯則落後約14個百分點。