首個組裝合成公屋組件惠州生產　造價較傳統貴一成多　房屋局：隨大量生產降價

【有線新聞】首個組裝合成公屋項目將在東涌新發展區落成，預製組件在惠州生產，房屋局指組裝合成公屋造價比傳統貴一成多，但相信隨著模組大量生產，造價會逐漸下降。

瓷磚、窗、門，這些都是公屋單位預製模組內已經做好的組件。首批公屋模組在惠州生產，之後經水、陸路運到東涌一塊臨時用地暫存，日後再裝嵌。工人嵌好模組後，再加裝電箱、座廁、喉管等，成為組裝合成公屋的示範單位。房屋署說首批組裝合成單位造價比傳統公屋貴約一成，我們以最新數字推算，平均每個單位造價約為84萬元。

房屋局局長何永賢：「每件事物開始時，當然可能在廠房設備、配置總有些投放，但隨著這些模組大量生產，以及行政長官給出一個清晰方向，下一個五年有一半（用組裝合成）。我相信對於承建商及大家理解前景、知道如何投資公司未來，我認為這是很重要的。我相信價錢會一直隨著大量應用而有所下降。」

這些單位會用在東涌新發展區第99區其中一個屋邨，屋邨有五座，其中四座樓高40層，以傳統方式興建，只有第五座是組裝合成，樓高12層，提供約200個單位。集合了公屋常見的一至五人單位設計，可以測試不同設計之間接合表現，以及工人銜接的熟練度。這批單位預計今年第四季開始裝嵌，預計平均五日建好一層，比傳統建築方法六日一層可以節省約一成半時間。