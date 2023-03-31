初選案｜趙家賢：若仔細看「攬炒」文章不會承辦　對戴耀廷用字感「火滾」

【有線新聞】民主派初選案控方證人趙家賢繼續作供，說從來沒有仔細看過戴耀廷撰寫有關「攬炒」的文章，如果當初有看過，自己及民主動力都不會承辦初選。

認罪的民主動力召集人趙家賢第三天作供。控方展示三篇戴耀廷寫的文章，趙家賢說從來沒有仔細看過。其中一篇提到「民主派明言如果成功取得過半議席會否決財政預算案」，還說「民主派的策略是以攬炒去迫使中共」，趙家賢說現在第一次看到這些字眼覺得「好火滾」，因為戴耀廷沒有獲得授權，亦未取得所有人的共識，就當自己是民主派唯一領導人、代表民主派發言，是自負及不負責任的行為。

傳統民主派政黨曾經表達對否決預算案的擔憂，所以協調會議仍然討論中。法官李運騰問「會議的情況是否好像『拔河』」，趙家賢說「好準確啊法官閣下」，指本土抗爭派及傳統民主派拉扯，而大方向都未完成商討，協調機制初稿就加入「會積極運用權力否決」的字眼，反映戴耀廷傾向本土派一邊。

趙家賢承認自己及民主動力欠缺盡職審查，無留意戴耀廷煽動性、預言家般的文章，如果當時有仔細看就不會同意承辦初選。

庭上又問到新界東協調會議的內容，趙家賢說自己沒有專注開會，因為要用電腦處理其他工作，但間中留意到在場的人起哄會豎起耳朵聽，記得有本土派提過民主動力是「民主派的大台」，不希望他們參與協調。