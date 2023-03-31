七欖｜首日料逾3萬5千人入場　微雨無阻興致　觀眾讚限制少更盡興

【有線新聞】一連三日的香港國際七人欖球賽展開，是香港解除防疫措施後首場大型國際體育盛事，觀眾都覺得沒有防疫限制更加盡興。

相隔四個月，國際七欖重返香港大球場，星期五加上微雨，入場觀眾不算多，但無阻興致。英國觀眾JOE：「墨西哥帽子，（記者：為甚麼會選擇戴墨西哥帽?）他（友人）喜歡墨西哥卷餅。在這天氣下很好、不會弄濕，在英國每天都下雨，這裏天氣完美。很開心看到香港重新開放，全世界各地親友都可以來香港，同樣可以觀看賽事。」

今次是取消所有防疫措施後首場大型國際體育盛事，遊客專程飛來觀賽，本地球迷亦覺得更盡興。本地觀眾Tracy：「放鬆點，因為全部人都不用戴口罩，上年好像有點安靜，今年較熱鬧。」

今屆除了16隊男子隊競技，亦新增女子組賽事，有11支隊伍互相比拼，觀眾心水又是哪一隊？本地觀眾彭生：「香港隊，姚錦成今年最後一年比賽，希望他衝到、打到好的成績。」本地觀眾RYAN：「我想支持澳洲（記者：為何支持澳洲？）因為澳洲去年勝出七欖，我想支持他們看看會否再次勝出。當然支持香港，我都喜歡香港。」

要表達支持，只是叫口號或許未必足夠，有人自製打氣牌為港隊加油。本地觀眾吳小姐：「（港隊）對新西蘭已經打得很好，希望他們下場對戰加拿大會打得更好，對新西蘭比賽尾段時很努力去補位，阻礙對方從中間進球，我覺得體育精神很好。」

大會預計首日賽事有逾3萬5千人入場，周末兩日賽事亦相若。