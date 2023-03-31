香港國際七人欖球賽　女子港隊取得首次達陣

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，女子港隊首度主場出戰系列賽，雖然分組賽兩連敗，但在加拿大身上取得首次達陣。

持外卡、深藍衫的港隊，首次在大球場出戰系列賽正賽，挑戰8號種子加拿大，走漏了格蓮舒特絲要先落後。

兩隊第一場都落敗，力爭「開齋」。港隊加強防守，18歲小將奧亞娜未能阻止妮高拉絲達陣，半場落後0比10。

港隊沒有放棄，在主場球迷打氣之下，換邊後不斷向加拿大施壓。藍嘉敏交給謝詠翹，為港隊實現「零的突破」，取得今屆首次達陣，附加罰球不入，比數追近至5比10。

但之後再被加拿大的施古菲特，及迪查湯臣突襲成功，港隊最終輸5比22。

香港女子七人欖球代表謝詠翹：「達陣其實沒有想過。因為我們對戰都是世界前十球隊，在她們手上我們有進攻，能夠拿到控球已經很好。有達陣是更上一層樓、錦上添花，是一個額外加分。非常興奮，有很多支持者。我們真的可以在頂級賽事入球，做到我們進攻好的部分。」

白衫的港隊較早前首場硬撼世界「一姐」新西蘭，上了寶貴一課。開賽不久被韋加邊路突破達陣，先落後0比7。

速度、力量明顯處於劣勢，只能盡力防守，仍未能阻止新西蘭的攻勢，半場落後0比26。

女子組12隊分三組，每組頭兩名及兩支最佳第3晉級8強，港隊換邊後繼續受壓，再被新西蘭4度攻陷，結果輸0比50，星期六最後一場分組賽對英國。