甯漢豪專訪｜稱北都區和人工島須同步發展　否則錯失良機　指地價不會長處低位

【有線新聞】發展局局長甯漢豪在本台節目《有理有得傾》說，不可能先完成北部都會區才發展交椅洲填海，否則會錯失經濟發展良機。對於外界質疑賣地收入不能回本，她說不相信地價會一直處於低位。

推算造價5,800億元的交椅洲人工島公眾參與活動周五結束。近日有人提出應先發展北部都會區，發展局局長甯漢豪在本台節目《有理有得傾》說兩項目需要同時做。發展局局長甯漢豪：「你說做完北部都會區再思考交椅洲人工島，即要20年之後，我想香港沒有條件去消耗時間。統計處告訴我們現時有的數字，就算人口比以往下跌，住戶數目上升。若到經濟起飛時才部署，那我們就錯失良機。」

她說填海工程分20年，每年300億開支。政府能夠應付亦有其他融資方式，目前只是粗略估算。甯漢豪：「日後做了深化研究，數字有更新，我們就要花更大氣力。希望大家明白不是超支，而是當項目一直深化有更準繩估計。（政府）已結算的項目過去10年加起來的總開支，其實比起當初到立法會申請的總撥款只有九成、因為個別項目超支，亦有很多項目是省了。不希望大家有印象每次工程都會超支，所以交椅洲都會超支。」

有評論指近日住宅和商業土地每呎樓面地價分別跌至四千和三千元，推算人工島只有2,400億賣地收入，與政府預計的7,500億有巨大落差。甯漢豪：「是用2022年，當時參考例如住宅區，我們用啟德新發展區做參考例子。如果在核心商業區用地，我們就參考中環、灣仔北的商業樓面呎價。坊間有人說目前地價很低，經濟學者有另一說法，大家是否認為香港土地價值在未來一段時間永遠停留在今天的狀況？似乎講出來都認為不太可能。」

她說政府不只考慮項目收支，而是考慮整體社會效益，年內會啟動環評程序，以至日後到立法會申請撥款，不同階段都會有公眾參與活動。