特朗普據報被控至少一項重罪下周二提堂

【有線新聞】遭刑事起訴的美國前總統特朗普，預計下周二在紐約出庭應訊，他的律師指特朗普願意向當局投案，但不會認罪。據報特朗普將被起訴逾三十項詐騙相關罪名，包括至少一項重罪。

成為歷來首位被刑事檢控的美國前總統，特朗普下周二將正式被捕，下午在紐約曼哈頓法院提堂。法院外有警員駐守，有傳媒已在採訪區佔據位置。

大陪審團檢察官布拉格周五在保安護送下進入法院，法官已授權他公開起訴書。特朗普代表律師預計，確實的控罪要到提堂當日才會公開，並指特朗普不會認罪，亦不會鎖上手銬。

特朗普則表明自己不害怕面對起訴，消息指他周一會從佛羅里達州海湖莊園飛往紐約，在特朗普大樓逗留一晚後，翌日出庭。

特朗普早前接受調查，被指在2016年競選總統期間，透過律師向艷星丹尼爾斯支付13萬美元，作為掩口費，阻止她公開兩人關係。其後將有關費用連同給律師的報酬，登記為法律開支。

據報特朗普將會被起訴逾三十項與商業詐騙相關罪名。美聯社引述消息指，當中包括至少一項重罪。

民主黨的總統拜登拒絕回應事件：「不，我不會談論特朗普被起訴。」

共和黨的前副總統彭斯繼續開腔聲援他的前上司，批評這宗是政治檢控。多名共和黨眾議員更提出要調查布拉格，並要求他提交特朗普一案的調查文件。