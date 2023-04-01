香港國際七人欖球賽　男子港隊轉戰名次賽；女子隊第12名完成

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，女子港隊以第12名完成。而男子隊在B組，最後一場分組賽不敵烏拉圭，要轉戰名次賽。

姚錦成第13屆香港七欖，穿上13號球衣，最後一次主場出戰。

兩隊賽前同樣兩連敗，肯定會落入名次賽，但要爭取分組賽「開齋」。深藍衫港隊要贏烏拉圭決心更大。

香港男子七人欖球代表姚錦成：「我們知道烏拉圭怎樣應付，我們有部署。上半場發揮不太好，有幾球犯錯。如果把握到我追那一球，我覺得局勢會不一樣。」

頭兩場不敵法國及英國，港隊和烏拉圭實力相近、有得鬥。奈何姚錦成飛身，不及拉倒雲路斯。烏拉圭之後再靠佩雷斯達陣，半場拉開到14分。

港隊下半場大反擊，丹馬克沿邊線成功突破，追近一點。港隊得分王拜恩塞巴，連續三場有進帳。在中路找到機會，又追一球，追到14比19。

積極搶攻力求反勝，但最終都差一步。烏拉圭的舒路達最後一刻得分，令港隊輸14比24。

港隊B組三連敗無緣晉級，壓軸的比賽日轉戰名次賽，爭最高排名的第9。

深藍衫的女子港隊，今屆最後一戰跟巴西爭第11位。藍嘉敏追近到5比7。

分組賽3場落敗，上場名次賽不敵西班牙。第一次參加世界系列賽正賽的港隊，靠陳穎達陣，首次在系列賽領先，半場10比7。但未能保持優勢，連失14分，結果輸10比21，5戰全敗，以第12名結束比賽。