返回
按輸入鍵開始搜尋

香港國際七人欖球賽　男子港隊轉戰名次賽；女子隊第12名完成

  • i-Cable
  • 2023年04月01日
【有線新聞】香港國際七人欖球賽，女子港隊以第12名完成。而男子隊在B組，最後一場分組賽不敵烏拉圭，要轉戰名次賽。
姚錦成第13屆香港七欖，穿上13號球衣，最後一次主場出戰。
兩隊賽前同樣兩連敗，肯定會落入名次賽，但要爭取分組賽「開齋」。深藍衫港隊要贏烏拉圭決心更大。
香港男子七人欖球代表姚錦成：「我們知道烏拉圭怎樣應付，我們有部署。上半場發揮不太好，有幾球犯錯。如果把握到我追那一球，我覺得局勢會不一樣。」
頭兩場不敵法國及英國，港隊和烏拉圭實力相近、有得鬥。奈何姚錦成飛身，不及拉倒雲路斯。烏拉圭之後再靠佩雷斯達陣，半場拉開到14分。
港隊下半場大反擊，丹馬克沿邊線成功突破，追近一點。港隊得分王拜恩塞巴，連續三場有進帳。在中路找到機會，又追一球，追到14比19。
積極搶攻力求反勝，但最終都差一步。烏拉圭的舒路達最後一刻得分，令港隊輸14比24。
港隊B組三連敗無緣晉級，壓軸的比賽日轉戰名次賽，爭最高排名的第9。
深藍衫的女子港隊，今屆最後一戰跟巴西爭第11位。藍嘉敏追近到5比7。
分組賽3場落敗，上場名次賽不敵西班牙。第一次參加世界系列賽正賽的港隊，靠陳穎達陣，首次在系列賽領先，半場10比7。但未能保持優勢，連失14分，結果輸10比21，5戰全敗，以第12名結束比賽。
其他人也在看
元朗七旬翁捱斬亡　據悉離開寓所上班時受襲　警追緝一名南亞裔男子
2023年03月29日
一線搜查｜跑馬地豪宅1,000萬裝修被指「家徒四壁」　網民拆解3大矜貴之處
2023年03月30日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年03月23日
澳企培植長毛象肉丸　烹調後氣味如鱷魚肉　專家禁試食：或對人體有害
2023年03月29日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
一線搜查｜青衣超市大媽擅拆包裝逐隻雞蛋換　懶理街坊勸　網民：街市都唔畀你咁揀啦
2023年03月28日