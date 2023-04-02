搶人才｜留英港生及醫生有意回流　指香港薪金及稅制吸引

【有線新聞】醫管局到英國倫敦招聘，有港人醫科生及執業醫生表示有興趣回港工作，行政總裁高拔陞說香港病人多，好處是學習機會多，加上薪酬待遇不差，相信對海外醫生有吸引力。

高拔陞率領代表團，當地時間星期六在倫敦出席座談會，衞生署、港大及中大醫學院代表視像講解，現場及網上各有過百個在英國的醫科生及執業醫生出席。有興趣回流的人可以填寫意向書，合資格便會即場獲醫管局有條件聘用，之後仍須到香港面試。醫管局說已經有人交表，局方未有設定招聘人數目標。

有出席的人說家在香港，想回饋香港社會。在英港人醫科生Henna：「其實很多香港過來英國讀大學、讀醫學的人，也會有這個想法在他們的腦海中，會否有一天畢業後也會回港，或看看香港醫療制度是如何。」

在英港人執業醫生Strathan：「其實即使英國醫生的薪金在目前通脹下也感到煩惱，所以英國醫生亦開始有罷工日，所以我相信香港的薪金和低稅制都吸引英國醫生回流工作。」

特別註冊制度下非本地培訓的醫生來港後，不用重新實習，在公營醫療機構工作至少五年、表現及行為良好，可以免執業資格試在香港註冊。

醫管局行政總裁高拔陞：「因為他已經在一所受認可醫學院畢業，亦在當地完成實習，再加上來到香港我們有同事會提供培訓途徑等，所以我們不擔心（影響服務質素）。在香港我們培訓機會非常多，因為我們有不同專科學院，加上我們香港病人多，病人多當然工作量會多，但另一個好處是學習機會多，因為始終臨床醫學，看病人是最重要，才能得到臨床經驗。」

高拔陞說英國只是第一站，未來會去其他有多所醫學院，又多港人工作的國家，例如澳洲、新加坡繼續招聘。