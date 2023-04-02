醫管局海外培訓計劃｜保送學生到海外進修成治療師　畢業後須於公院工作五年　4.10截止報名

【有線新聞】醫管局推出新一期海外培訓資助計劃，全數補貼合資格人士到海外修讀足病診療師及視覺矯正師學士課程，畢業後須在公立醫院工作五年，本月10日截止報名。

為關節炎、腳趾潰爛、變形的病人、設計康復和治療計劃是Cathy的日常工作，她原本是一名秘書，2019年毅然決定轉跑道，報讀了足病診療師學士課程，2021年畢業後回來公立醫院工作。

伊利沙伯醫院駐院足病診療師陳卓晞：「秘書每天處理大量文件，很少能夠對人幫助人，所以始終想做一份對人和可以幫助人的工作。腳是人的基本，很多生活上的東西都需要用腳，例如最簡單走路，一些例如雞眼、嵌甲、厚甲都會令腳很痛，很多病人都說很痛，不能行走都很困擾。」

除了足病診療師，醫管局新一期海外培訓資助計劃還包括視覺矯正師，各有2至3個名額。申請者要在文憑試取得一定成績，英語能力有一定水平，須在國際英語測試系統IELTS取得6分以上，畢業後亦要在公立醫院工作至少五年。

醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅：「老人家足部問題，甚至現在有很多糖尿病病人，糖尿病病人足部有很多問題。眼科方面小朋友，除了做老人家，他們亦有病種是做小朋友的斜視，醫管局也有提供這個服務處理有關病症，本地亦沒有這種培訓計劃。我們每次保送同事出去的時候，我們都會未來看數年究竟這兩個範疇服務需求在哪裏、人手是多少，因應這個估算。」

駐院足部診療師及視覺矯正師一般工作兩至三年，就可以投考做資深診療師，人工最高可以逾七萬元。醫管局說計劃亦會考慮沒有持有任何學位的文憑試畢業生，他們只要符合條件，通過面試亦有機會被取錄。