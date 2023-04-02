稱因政治言論被捕是「亂噏」　林定國：我每日都說喜歡追求民主自由

【有線新聞】律政司司長林定國說因為國安法被捕或被定罪的人都涉及發表煽動分裂國家的言論，若說有人因政治言論被捕是「亂噏」，至於基本法廿三條立法工作仍未完成，希望今年內有成績。

法院過去兩年多審結多宗涉及國安法的案件，已審結的都被定罪，首宗國安法案件被告唐英傑判囚九年。律政司司長林定國在電台節目不點名引用這宗案例，強調國安法只限制煽動言論，影響「極少數人」。

林定國：「你說有些人因政治言論被捕更加是『亂噏』，真的是『亂噏』。現在說的不是甚麼政治概念，追求民主自由。我每天都說我喜歡追求民主自由，我又不是很擔心會被捕，真的被捕、定罪的是針對性、你是煽動別人分裂國家或者顛覆國家政權，是針對某類很特色的言論。他是大街大巷宣揚一樣衝擊國家主權的口號，也有暴力行為，這些事情是否對一般人權自由有影響？我覺得常理分析，我相信沒有人認為這些行為可以容忍。」

林定國說國安法生效之後，市民對國家安全概念的理解加強，但部分罪行還未被法例涵蓋，有需要就基本法廿三條立法，正與保安局研究。林定國：「每個星期，不要說每日，都在做研究工作，因為有很多事情要處理，法律研究、討論現有法律，檢視現有法律有哪些地方要優化適應，甚麼新法律要草擬。希望今年內有些成績，今年不行也當然是盡快做。」他又說外國很多人都理解國安法實施，看不到影響來港投資的信心，點名批評美國等西方國家或媒體偏頗，特區政府會繼續積極回應和反駁。