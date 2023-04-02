稱遊行須掛編號牌非歧視　鄧炳強：有人挑動仇恨危害國安

【有線新聞】今日有約十個公眾活動及遊行獲警方發出不反對通知書，近期警方都附加要求參加者須掛號碼牌或繫紅絲帶識別。保安局局長鄧炳強說是基於風險評估，批評有人挑動仇恨，他亦譴責明報的尊子漫畫，過去半年不斷針對政府作出誤導性指控。

近期多場遊行及公眾活動警方的不反對通知書均附加條件，不單限制人數，亦要求參加者掛號碼牌等，保安局局長鄧炳強強調有需要施加措施作識別，不認為造成歧視或不便，鄧炳強：「不幸地社會上有人刻意挑動情緒，刻意抹黑政府，說這些識別標誌標籤猶太人，是一些『狗繩』，我認為這些人的目的是挑動市民對政府的不滿和仇恨，希望危害國家安全，希望令香港不再平靜，亦可能是希望令我們執法困難，從而有機會混水摸魚，重新擾亂和騎劫活動，作出危害香港的行為。」

附加的措施會否成為慣例，鄧炳強只是重申要因應新的社會環境作風險評估，可以公開表達訴求，相信市民樂於配合。

他又主動提到明報刊登的這篇尊子漫畫，有關警方計劃斥資52億元建立新一代通訊系統，鄧炳強：「他說政府不是用52億元，是用200億元，其他錢用來興建監獄、找懲教人員對付市民，這是純粹誤導性指控，誤導市民以為用科技監察和針對市民。過往半年，不論是警隊、政務司辦公室、勞福局、文體旅局都就著明報尊子一些誤導性指控作出譴責和澄清。」他說政府樂意接受批評，同時有責任說出真相。