香港國際七人欖球賽　港隊17:7挫加拿大以第13名完成

【有線新聞】香港國際七人欖球賽，港隊在名次賽連贏兩場，先後擊敗肯尼亞及加拿大，奪得13名。

藍衫港隊上場不敵澳洲，這場名次賽，擊敗肯尼亞的話，就可以打下一場爭第13，拜恩塞巴在隊友掩護下，成功為香港開紀錄。

兩隊同樣四戰全敗，港隊一度被肯尼亞追和，下半場發威。

拜恩塞巴被攬著，都伸盡手達陣。

去年11月5戰全敗，今屆終於彌補遺憾，韋兆新將球踢前，飛身達陣。

未過半場韋兆新就大腳踢上去，肯尼亞想追都太遲，看著他個人表演，港隊拉開過14分。

姚錦成手掌骨裂未有上陣，港隊尾段被追近，總算保持勝局，贏19比10。

香港男子七人欖球代表拜恩塞巴︰「我們訂下了目標，要擊敗其中一支世界系列賽的球隊，但連番敗績令目標變得有點難達到，雖然對澳洲時處於劣勢，但我們今場仍沉著應戰獲勝，這對團隊來說是非常大的成就，我們實在極之高興。」

港隊一日連打三場，休息不足4小時後，跟加拿大爭第13名。

藍衫港隊乘氣勢，首先攻破加拿大，麥季聰今屆第一個達陣，領先5比0。

香港欖球代表麥季聰︰「第一次於主場入球，面對南看台，入球後我聽到觀眾不斷歡呼心情很激動。」

上一球助攻的靴貝特，升高一接，立即中路硬闖，贏到12分。

下半場丹馬克，邊線又再突破，港隊拋離17比0。

世界系列賽排名14加拿大，面對以外卡參賽的港隊，只能一次達陣，稍為追近。

港隊贏17比7，主場兩連勝，第13名完成比賽。