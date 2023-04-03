因愛成恨｜中國留學生追求穆斯林女生失敗　送一公斤豬肉報仇　44個電話號碼狂發訊息

【有線新聞】21歲中國男生在英國留學期間，因追求一名穆斯林女生失敗，用44個電話號碼向對方狂發訊息，更送一公斤豬肉報仇，對方因此受驚曠課兩周。涉事男生其後被捕，承認跟蹤和企圖妨礙司法公正等控罪，被判監28個月，五年內禁止接觸或接近女方，刑滿後將被驅逐出境。

涉事男生馬凱晨（Kaichen Ma）去年九月與該名穆斯林女子在一間夜店認識，雙方交換聯絡方法後首次約會，兩人先到一間土耳其餐廳用膳，然後去看電影，馬凱晨在送對方回程路上企圖親吻對方，並撫摸其手臂，但對方表明拒絕後，馬凱晨仍不斷騷擾對方，女生其後封鎖馬凱晨的電話號碼，但他用44個電話號碼不斷嘗試聯絡她。

提支付一個月薪金換不追究 買機票邀同赴中國

兩人修讀不同課程，但馬凱晨會出現在對方課堂上，令女方感到恐懼。馬凱晨去年12月1日首次被捕，其後獲准保釋，其中一項保釋條件是不能再度聯絡或接近女事主，但他同月再度聯絡女事主，請求對方放棄起訴，並提議支付一個月薪金換取不追究，同時警告女生不要告知警方他違反保釋條件。他亦同時為對方訂了一張飛往北京的機票，認為兩人可以一同前往中國。

明知女方為土耳其裔及穆斯林 故意送豬肉報仇

馬凱晨其後在明知女方為土耳其裔及穆斯林的情況下，向對方提及亞美尼亞大屠殺事件，並向對方送一公斤豬肉。女生對馬凱晨感到害怕，因而未能離開宿舍而曠課兩周，直至今年一月更需母親陪同返回杜倫大學（Durham University），而馬凱晨在同月30日於街上接近女事主時再次被捕。

法官James Adkin表示，馬凱晨的行為令人感到不安，對女生造成極大影響，最終判處馬凱晨監禁28個月，15年內禁止接觸或接近女方，刑滿後將被驅逐出境。