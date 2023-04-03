菲律賓百旬刺青大師登時尚雜誌封面　古法技藝「最後一人」　每分鐘刺打100次

【有線新聞】菲律賓國寶級刺青大師旺達（Whang Od）已屆106歲，但她最近卻成為知名時尚雜誌的封面人物，一身濃厚藝術氣息讓人看不出已是百歲高齡，不少網民更感嘆「奶奶也可走在時尚尖端」。

布農族古習俗 殺敵武士才有資格刺青

據CNN報導，旺達所住的布什卡蘭村（Buscalan）位處山區，距馬尼拉大約15小時車程。她自15歲時便在父親指導下學習付傳統「拍刺」（hand-tapping tattooing）技藝，在當地有著「她世代的最後一位刺青師」之稱，吸引許多國際遊客前來希望讓她刺上拿手圖案。

據了解，拍刺是以竹子和柚木刺為工具，以水和煤炭為顏料，透過不斷拍擊刺戳使墨水深入皮膚；以往是原住民布農族（Butbut）的武士專用，圖案代表著力量、勇氣和美麗。按照古老習俗，只有在戰爭中殺死敵人的武士有資格刺青，但如今人人皆可刺青。

過程比現代紋身痛苦 每分鐘拍刺100次

旺達的拍刺每分鐘敲打100次，隨後塗抹一層椰子油保護傷口，再等待其愈合。這個過程比現代紋身痛苦得多，而當紋身者表現出疼痛時，旺達會刺得更落力。因此，紋身者除了要付出不定金額的報酬（或禮物）外，還必須具有勇氣，因為有時拍刺可能會花足一天。

這項傳統技藝以往只能傳承給自己的子女，不過旺達在二戰失去至親後，至今保持單身。雖然沒有自己的孩子，但將她項技術傳承給兩名姪孫女。