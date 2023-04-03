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勞工督察妒忌女友寵物狗　稱「對啲狗好過我」　涉殘酷對待動物囚三周

  • News Editor
  • 2023年04月03日
勞工督察妒忌女友寵物狗　稱「對啲狗好過我」　涉殘酷對待動物囚三周

【有線新聞】30歲勞工處疑因妒忌女友的兩隻寵物犬，趁女友不在家時多次虐待牠們，用櫈重擊其中一隻狗的頭部以及、用腳踩向犬隻頭部等。他早前承認一項殘酷對待動物罪，今（3日）在東區裁判法院被判監三星期，裁判官王證瑜指，被告違背當時女友對他的信任，更使用武器去襲擊犬隻，罪行及案情嚴重，判監是唯一選擇。

案情指，被告羅家健和女狗主去年五月成為情侶，他偶然會到女友位於鴨脷洲的單位過夜，對方亦配了鎖匙給被告。女友同年8月8日發現其金毛尋回犬「妹妹」向被告異常吠叫，翻看閉路電視後，發現被告當日曾踢混種犬「嘟嘟」的頭和向牠扔紙巾。另外，被告亦於同年7月21日至8月8日多次傷害兩犬，包括用櫈襲擊「妹妹」頭部三次、故意踢和踩「嘟嘟」的頭部和身體、用繩拉扯「妹妹」頸部等。被告承認妒忌女友「對啲狗好過對佢」，女友翌日帶同兩犬診治，診斷出其頸部軟組織受損致疼痛。

羅家健被控於2022年7月21日至8月8日，在香港仔鴨脷洲大街某單位殘酷對待一隻金毛尋回犬和一隻混種犬，引致牠們承受不必要痛楚。辯方今天求情，希望法庭考慮判處社會服務令。

裁判官王證瑜判刑時，指雖然被告每次襲擊犬隻的時間較短，但歷時多日，屬長時間殘酷對待動物及重覆犯案，而且被告使用櫈和繩作為武器，其當時女友因為信賴被告才交由照顧兩犬，行為違背當時女友對他的信任，考慮到罪行和情節嚴重性，社會服務令不足以反映案件嚴重性，惟基於被告嚴重及背景良好，終判處監禁三星期。

 

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