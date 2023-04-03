六旬婦粗心湊孫屢生意外　兩年間接「害死」兩外孫　女婿：絕不能原諒

【有線新聞】退休後弄孫為樂享清福，是不少人的夢想，但美國一名65歲婦人在照顧外孫兩年間，均發生意外，間接導致兩名外孫死亡。其女兒兩年間失去兩個親生子女，情緒崩潰，表示希望母親入獄，其丈夫亦表示不會原諒外母。

Tracey Nix 2021年12月在家中照顧16個月大的外孫Ezra Schock時，因太累在沙發上打瞌睡，期間Ezra打開門穿過籬笆，懷疑跌落家中泳池溺斃，至外婆睡醒後發現外孫失蹤才揭發意外。她事後被控疏忽照顧兒童，但控方以證據不足為由拒絕。Tracey的女兒Kaila Nix當時仍懷著六個月大的Uriel Schock，及後一段時間，夫妻禁止當時四歲大的大兒子前往外公外婆家。直到後來法醫判斷Ezra死於意外時，Kaila才慢慢開始接受。

外孫遺車內 困車廂活活焗死

為了維繫家庭關係，Kaila決定再給母親一次機會，Uriel出生後，Kaila因需到髮型屋理髮，遂將僅七個月大的Uriel交由Tracey照顧，但期間再生意外，Tracey在接了Uriel後與朋友外出用餐，其後駕車回家，但她下車時忘記孫女仍在車內，下車後在家中練琴，又陪寵物狗玩，及後才發現孫女被關在完全密閉的車內一整個下午，而當日氣溫高達32°C，她與丈夫發現後隨即打開車門救人，對孫女進行心肺復蘇術，但為時已晚，在車內活活焗死。

女兒兩年失兩子女 冀母親為外孫生命負責

Kaila得悉惡耗後崩潰，坦言希望母親為兩名外孫的生命負責，「作為她的女兒，雖然這麼說很難受，但作為Ezra和Uriel的媽媽，我有必要這麼說，我希望她可以坐牢。」丈夫Drew Schock亦聲淚俱下表示：「我不能原諒，絕對不能。」他又怒斥外母「你怎麼會忘記一個小女孩」，同時亦對自己身為父母未有保護孩子感到內疚。

Tracey錄口供時強調只是「忘了孫女在車內」，現被控嚴重過失殺人罪，聽證會將於4月27日舉行，若罪名成立，將面臨至少12年、最多35年的監禁。