日本男星赴港拍節目　驚訝港人排隊食牛肉飯　獨特文化衝擊認知

【有線新聞】日本男子偶像團體Johnny’s WEST（ジャニーズWEST）成員藤井流星初到香港，以「從人群中找出當地文化」為主題拍攝節目《リア突WEST》。

節目甫開始，藤井便立刻發現，晚上7時仍見到油麻地街頭的人龍，這些人正在日式餐廳Sukiya（すき家）門外排隊，使得藤井本人、以及電視台的主持人很訝異Sukiya在香港的高人氣。隨後藤井訪問人龍中其中一位女生，不諱言「在日本根本沒人在排Sukiya」，節目組更將其中一款的熱門套餐價格作比較，香港比日本的貴185日圓（約10港元）。

另外，藤井亦到訪油麻地果欄，對於整個市場也在賣水果，見到大部分士多啤梨、葡萄等水果皆來自日本，感到相當驚訝。

離開九龍區，藤井又去了港島區的中環，並試飲了涼茶舖的「廿四味」，之後便去到「世界最長的扶手電梯」，並發現聚集在天橋上的人群大排長龍，只為向一部機器拍卡，原來就是「港鐵特惠站」，用八達通拍卡後，即享有扣減2元優惠。

藤井亦經過「搭棚」的竹製棚架，深受文化衝擊，皆因「搭棚文化」是香港獨有的建築技術，其他地方難以看到，同時擔心搭棚工人的安全。最後，他到訪西頁區的其中一間酒樓，並發現餐桌上的熱水是用於消毒餐具，節目組更解釋是由於香港人常放不下心，所以自己的餐具需自行清潔。

這個節目由日本人視角探討香港的「千奇百怪」，有香港網民對節目內容不甚同意，認為主持人過於大驚小怪，並指Sukiya在日本有大量分店，而香港只得六間，因此有人排隊並不稀奇。另外，用熱水洗餐具並非香港人不放心，而是許多餐廳的衛生情況未令人放心。