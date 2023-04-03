俄羅斯聖彼得堡咖啡店爆炸　親普京軍事博客當場被炸死　另有30人受傷

【有線新聞】俄羅斯聖彼得堡一間咖啡店發生炸彈爆炸，一名支持俄羅斯揮軍烏克蘭的著名軍事博客死亡，另外30人受傷。當局拘捕一名懷疑涉案女子，據報她曾參與反戰示威。

爆炸一刻咖啡店窗戶震破倒地，玻璃碎片散落馬路中心，食客慌忙逃走，店內滿目瘡痍，桌椅沾有血跡。知名軍事博客塔塔爾斯基在爆炸中喪生，數十人受傷。

事發於聖彼得堡一間咖啡店，當地傳媒報道塔塔爾斯基周日在咖啡店見群眾，有女子向他送贈一個小型雕塑，不久後便爆炸。當局懷疑雕塑藏有炸彈，循謀殺方向調查，據報送禮女子留下雕塑隨即離場。

俄羅斯外交部形容塔塔爾斯基是真相守護者，批評西方對他身亡保持沉默，又指這類軍事博客一直受基輔政權威脅。烏克蘭官員則認為，事件反映俄羅斯內部矛盾，政治鬥爭終會演變成本土恐怖主義。

40歲的塔塔爾斯基生於烏克蘭東部頓涅茨克，曾因搶劫銀行入獄。他曾稱獲掌控頓巴斯的親俄分離主義分子釋放，之後便加入他們參與戰事。他經常評論俄烏戰事，支持俄羅斯揮軍烏克蘭，曾批評俄軍表現，其Telegram有超過56萬人追隨。

有軍事評論員將塔塔爾斯基的死，與另一名支持戰事人物早前身亡相提並論。總統普京親信杜金的女兒杜金娜去年8月死於汽車炸彈襲擊，當局質疑烏克蘭涉案，烏克蘭否認指控。