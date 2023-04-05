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麥當勞員工中千萬巨獎　娶老婆買大屋歎世界　年半後竟重操故業？

  • News Editor
  • 2023年04月05日
麥當勞員工中千萬巨獎　娶老婆買大屋歎世界　年半後竟重操故業？

【有線新聞】不少打工仔都幻想得到天降橫財，辭去工作享受人生。英國一名麥當勞員工中了130萬英磅（約1,254萬港元）的巨獎後，與大部分幸運兒一樣辭去工作，更與女友拉埋天窗，展開富豪生活，但一年半後「心癢」重返職場，返回麥當勞原先崗位工作。他表示，生命中有比金錢更重要的事情，再次在麥當勞工作感到很開心。

2006年25歲的Luke Pittard在麥當勞任職員工培訓師，中了樂透130萬英鎊巨獎後立即辭工，完成人生拼圖，與年長四歲、於麥當勞工作誌識的女友Emma Cox舉辦盛大婚禮，用逾223萬港元買大屋，在加那利群島度假，享受富豪生活，展開人生新階段。

獎金利息高過薪金　妻子支持重返工作

在新婚蜜月後，Luke發現很喜歡原先工作，亦經常掛念同事，特別是在同事們出席了他的婚禮後，於是決定重返職場，再度於麥當勞工作。Luke在麥當勞工作的時薪為5.85英鎊（約56港元），每週只靠獎金獲得的利息就已經高於他的薪金，但他仍然堅持工作：「大家都以為我瘋了，但我告訴他們，生命中有比金錢更重要的事。」Emma亦表示支持，認為他們過去確實都很享受麥當勞的工作，跟同事也相處得很好。

麥當勞經理Katherine Jones對Luke重返崗位感到興奮，「Luke一直是我們團隊的重要成員，當他中獎時，我們都為他感到高興」。

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