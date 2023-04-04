初選案｜趙家賢：戴耀廷是計劃領袖、有權作協調共識　經游說後不要求簽協議

【有線新聞】民主派初選案，控方證人趙家賢繼續作供，說戴耀廷沒有諮詢過所有人就接納他與區諾軒的意見，決定不要求初選參加者簽署協議，又說戴耀廷是初選計劃的領袖，有權決定甚麼是協調共識。

趙家賢由囚車押送到西九龍裁判法院，他繼續解釋為何要游說戴耀廷不要要求初選參加者簽協議。趙家賢說，當時國安法條文尚未公布，加上選舉主任會審查參選人，擔心簽協議會令勝出初選的人不能入閘。

法官李運騰問戴耀廷曾經在記者會說初選合法，如果大家真誠相信這一點，為何會覺得簽協議有取消資格的風險。趙家賢說不想有白紙黑字的文件，令選舉主任有機會「問多咗嘢」，危害35+的目標，所以「多一事不如少一事」。

又說戴耀廷去到記者會前夕仍在考慮是否要簽協議，他作為35+計劃的領袖無諮詢過所有人，最終決定不用簽，但本土抗爭派對是否簽署有「超級大意見」，因為他們與傳統民主派互信極之不足。法官陳慶偉問是否即使參加者最終未必同意運用否決權，戴耀廷都可以決定協調會議達成甚麼共識及寫入文件，趙家賢同意這個說法。

控方又在庭上展示「墨落無悔」聲明，讓趙家賢對比新界西協議的共同綱領。他同意兩份文件的「爭取五大訴求」、「會運用權力否決預算案」等條款相同，「特赦抗爭者」和「撤銷抗爭者控罪」意思亦一樣。