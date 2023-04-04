俄羅斯指烏克蘭策劃咖啡店爆炸案

【有線新聞】俄羅斯主戰博客在聖彼得堡咖啡店爆炸中死亡，當局指被捕女疑犯是反對派領袖納瓦爾尼支持者，又指控烏克蘭幕後策劃，烏克蘭當局已否認。

俄羅斯聖彼得堡咖啡店爆炸案有更多事發片段曝光，一名身穿深色外套長髮女子，案發前捧著一個紙箱走進店內，送禮後坐埋一邊直到爆炸。

另一段流傳片段可見，軍事博客塔塔爾斯基在店內與群眾見面，旁邊枱上放有紙箱。他請該女子坐到一邊，他後來從紙箱拿出一個雕像檢視一番，片段突然靜音再傳出爆炸聲。

有目擊者拍攝逃生片段，見到一片狼藉，還有該女子的身影。

據報剪短頭髮逃避追捕的26歲疑犯特列波娃，在其丈夫朋友租住的單位被捕。

俄羅斯內政部公開向特列波娃問話的片段，她供認將引發爆炸的雕像送給塔塔爾斯基，當問到雕像來源，她稱稍後才交代。她在去年俄羅斯向烏克蘭展開軍事行動當日因示威被捕。

塔塔爾斯基在爆炸中當場死亡，另外逾30人受傷 ，俄方將事件列為恐怖襲擊。

國家反恐委員會指責烏克蘭情報部門在幕後策劃，並獲得在囚反對派領袖納瓦爾尼相關組織協助。

烏克蘭反指事件是俄羅斯本土恐怖主義，總統澤連斯基稱只為國家操心，不管聖彼得堡的事。

塔塔爾斯基經常就俄烏戰事發表評論，總統普京向他追授英勇獎章 。