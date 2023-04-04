工程學徒11歲起猥褻、侵犯胞妹　以零食金錢換「同意」　判220小時社服令　官：犯案年紀較小

【有線新聞】一名22歲電子工程男學徒在2013年至2016年間，以金錢、零食及遊戲卡換取年輕三歲的胞妹同意，觸碰其胸部和私處，並要求胞妹口交等。男學徒早前承認猥褻侵犯罪等四罪，今（4日）在屯門裁判法院被判處220小時社會服務令。裁判官黃國輝指，考慮各項因素，包括被告記錄良好、犯案時年紀較小及受害人立場等，認為社服令代替監禁式刑罰是合適。

案情指，當時11歲、代號W.M.P的男被告，在2013年至2014年間的某一日，在住所內用手觸碰只有八歲、就讀小三的X的胸部和私處，期間X未有反抗。另外在2015年至2016年間某日，就讀中三的被告兩度邀請當時就讀中一的X一同洗澡，並要求X下跪，將下體放入X的口中數秒，X沒有反抗，以及X亦曾在床上看影片時自願為被告手淫，被告當時沒有拒絕及有勃起。

零食金錢換「同意」 警誡下承認「有做過」

X在去年四月向同學提及，從2013年起多次遭被告非禮，被告至去年5月14日被捕，在警誡下稱「我有做過，但阿妹自願」，他更在錄影會面中承認，於2013年至2014年間曾非禮X ，而X沒有以任何方式拒絕，他亦曾向X提供金錢、零食和遊戲卡，以換取同意觸碰其胸部和私處。

被告被控一項猥褻侵犯罪及三項與年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，他承認於2013年至2014年之間的某一日，在天水圍天瑞路88號俊宏軒某單位内，猥褻侵犯女童X；另承認於2015年至2016年之間的某一日，在同一地方，三度與一名年齡在16歲以下的女童X，作出嚴重猥褻行為。

辯方引述報告進一步求情，指報告正面，顯示被告重犯機會較低，而被告已從3月1日開始還柙，並願意遵守法庭頒布適當的社服令時數，冀法庭給予最後一次機會，參考報告的建議。

裁判官黃國輝判刑時指，考慮控罪及案情嚴重、被告記錄良好並即時認罪、犯案時年紀較小、受害人立場，以及被告已被扣留四星期等各個因素，認為社會服務令代替監禁式刑罰是合適，遂就四項罪判處220小時社會服務令，同期執行。