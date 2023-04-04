蔡英文中美洲出訪回程將晤美國眾議院議長麥卡錫

【有線新聞】蔡英文到訪中美洲國家伯利茲，她回程時當地周三過境美國洛杉磯，會與眾議院議長麥卡錫見面。中國駐洛杉磯總領館批評蔡英文，藉過境搞「台獨」活動，警告麥卡錫不要「重蹈覆轍」。外交部則敦促美方恪守一個中國原則，不得允許蔡英文過境竄美。

蔡英文為期10日的中美洲訪問，來到第二站伯利茲。她周一在首都貝爾莫潘的國會演說，強調雙方友誼不是建構在空洞的承諾，稱在後疫情時代，最大的挑戰來自威權政權擴張主義的威脅，她又提到台灣人民面對的挑戰。

蔡英文表示：「台灣人民不斷面臨來自台海對岸的威脅和壓力，不過台灣與世界各地民主國家的關係，近年來變得更緊密。」

蔡英文其後到當地一個由台灣資助的農場視察，她結束伯利茲訪問後，回程時將過境美國洛杉磯。美國眾議院議長麥卡錫的辦公室確認，周三會與蔡英文在洛杉磯的列根圖書館會面。

中國駐洛杉磯總領館發言人批評，蔡英文以「過境」為名，行「官方往來」之實，搞「台獨」分裂活動；又說無論麥卡錫以何種身份與名義和蔡英文會面，都是嚴重違反一個中國原則，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

發言人指責麥卡錫無視前車之鑑，執意打「台灣牌」，無疑將重蹈覆轍，進一步損害中美關係。