內地團｜上月日均130團湧港　擬分流海上用膳減滋擾　$64起七餸一湯、每輪45分鐘

【有線新聞】與內地全面通關兩個月，有4,600多個內地團訪港，八成六集中在上個月，每日平均約130個團。為了紓緩午飯時間的滋擾問題，據了解，部分團會分流到海上用膳。

「洋紫荊維港遊」的觀光船餐廳以北角碼頭為大本營，上船可以邊觀賞維港景色邊用餐，即將會泊到對面的觀塘碼頭，試行接待內地旅行團，提供團餐。每日5個用餐時段，每輪45分鐘、最多招待300人，中午有兩輪，即一共可分流600名內地旅客。

每枱規定坐10至12個人，旅行社訂位少過10個人，亦要收10人價錢。團餐分為每人64、90、130及160元四個價位。最便宜的團餐「人頭價」較土瓜灣團餐餐廳貴約20元，包七餸一湯及白飯；最貴的160元有雞絲翅、原隻鮑魚、燒鴨及避風塘炒蟹等。食飯期間會在維港繞一個圈，船程約45分鐘，旅遊巴會直接駛入觀塘汽車渡輪碼頭上落客。

據了解負責接待內地團的旅行社星期一收到旅監局通知，可以分流部分旅客到洋紫荊號用餐，不過部分團一早已預訂其他餐廳，臨時無法更改行程參與維港遊。

旅監局說自從2月初復辦入境團，截至上月底，有4,600多個內地團登記，超過八成六都是上月訪港，有3,985團、超過14萬名旅客，即平均每日有約130個團、4,500名旅客。除了旅監局協調分流，旅議會亦聯絡了約10間在九龍和港島的酒樓「落水」接團。

旅議會總幹事楊淑芬：「主要是要有訂位系統，我們不想這一區沒事，去到第二區又出事，我覺得不能說（問題）全面解決，但大家都向著這個方向，多些選擇，不會聚在同一區。」楊淑芬說有專門提供團餐的餐廳，考慮在尖東等地區開業，不過需時找舖位、短期內難以成事。