葵涌流產胎火化設施啟用半年　助失胎父母走出傷痛　「未誕生也是生命」

【有線新聞】本港首個流產胎專用火化設施去年9月起提供服務，至今年2月已完成37宗私人火化，亦為醫療機構提供132個批次服務，當局希望透過服務協助失胎父母走出傷痛。

每個小生命對父母來講都是珍貴的禮物，胎兒不幸流產，難免留下傷痛。食環署新界區高級衞生督察（墳場及火葬場)）羅敬慧：「生命來到這個世界上，就算沒有誕生，其實嬰兒在媽媽腹中，都是與媽媽有深刻的連結，都是我們的一份子。我們很希望有一個體統的方法協助父母處理，而非當作廢物送去堆填區。」

葵涌「永愛堂」去年9月起免費為流產胎火化，有媽媽為了等這項服務，把胎兒遺體放在醫院暫存半年。羅敬慧：「她最初找我們時很傷心、無助，到最終寶寶入土為安，媽媽亦慢慢放下心頭大石，慢慢釋懷並走出傷痛。其實我們整個過程都覺得很欣慰。」

要用這項服務，申請人要在至少3個工作天前，攜帶本地醫生、醫院或註冊醫療機構簽發的「流產胎文件」，去食環署位於紅磡或跑馬地的辦事處辦理申請。火化當日在接待處登記後，來到禮堂可以做簡單的悼念或宗教儀式，家屬會將胎兒遺體放進紙盒放在小祭台，再關上木門，代表胎兒走完最後一程；火化後可以選擇來到這個花園撒灰，在這裏留言，寫上對胎兒的祝福，亦可以將骨灰帶走。