特朗普否認34項偽造商業紀錄重罪

作為首名被起訴的美國前總統特朗普，周三抵達曼哈頓法院，一臉嚴肅出席首場聆訊。他被控34項偽造商業紀錄重罪、企圖掩飾涉嫌違反選舉法規，特朗普親口否認所有控罪。起訴書指他分別向兩名女子支付13萬和15萬美元掩口費，隱瞞曾發生婚外情。又向特朗普大樓一名門童支付3萬美元，阻止他捏造特朗普有私生子的故事，並謊稱有關開支為法律用途。

案情指特朗普試圖在2016年大選期間，非法壓制負面消息，損害選舉公正，並多次以欺詐手段偽造商業紀錄，掩蓋其罪行，不過就未有起訴特朗普違反選舉法。

提堂過程歷時約1小時，特朗普隨即離開法院，無回應記者提問。

據報基於其特殊身分，特朗普投案後不用戴上手銬或拍攝疑犯檔案照，只需採集指紋，拘留時間亦相對較短。特朗普下次出庭應訊，定於12月初。

對於被質疑檢控帶有政治因素，檢察官布拉格表明，不能將嚴重罪行「常態化」。他表示：「我們肩負莊嚴責任，確保法律面前人人平等。無論多少金錢或權力，都無法改變美國歷久不衰的原則。」

大批支持者和反對特朗普的示威者在法院附近集會，警方以鐵欄分隔雙方避免衝突。法官在聆訊期間，亦特別敦促雙方克制，不要發表可能引發混亂甚至暴力的言論。