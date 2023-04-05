意大利政府重新推動大橋工程連接西西里

【有線新聞】意大利政府決定重推連接本土和西西里島的大橋建築工程，建設費用估計高達100億歐元，銳意明年動工，2030年前落成，副總理薩爾維尼形容大橋是歐洲本世紀最大工程。
歐洲文明古國意大利，有一個自古羅馬至今未圓的夢，關乎一項重大基建，就是將意大利本土和位於南面地中海最大島嶼西西里，打通陸路聯繫。
歷任羅馬政府多次籌劃構建陸路，由本土直達這個集合自然風光和文化古蹟的島嶼，但礙於地震風險、環境影響、資金以至黑手黨干預等重重挑戰，即使官方2006年曾批出合約落實興建大橋，工程最終都是擱置收場。
意大利政府決定重推項目，基建部長兼副總理薩爾維尼周二表示，接獲全球多國企業表態有意參與，據報包括中國交通建設。不過薩爾維尼透露，希望由本土公司完成，這個意義重大的工程項目，很大機會再落入十多年前中標的財團手上。
根據原定工程構想，大橋將座落意大利南部，橫跨墨西拿海峽，連接本土的雷焦卡拉布里亞和西西里島東北面的墨西拿，規劃全長3.3公里的吊橋，包含鐵路，預計造價達100億歐元。當局相信能創造十萬個職位，有信心明年夏季動工，希望2030年前完成。打造能抵抗地震和強風的大橋，縮短往返本土和西西里島行程時間，便利交通及旅遊發展，連帶減低航運交通污染。