意大利政府重新推動大橋工程連接西西里

【有線新聞】意大利政府決定重推連接本土和西西里島的大橋建築工程，建設費用估計高達100億歐元，銳意明年動工，2030年前落成，副總理薩爾維尼形容大橋是歐洲本世紀最大工程。

歐洲文明古國意大利，有一個自古羅馬至今未圓的夢，關乎一項重大基建，就是將意大利本土和位於南面地中海最大島嶼西西里，打通陸路聯繫。

歷任羅馬政府多次籌劃構建陸路，由本土直達這個集合自然風光和文化古蹟的島嶼，但礙於地震風險、環境影響、資金以至黑手黨干預等重重挑戰，即使官方2006年曾批出合約落實興建大橋，工程最終都是擱置收場。

意大利政府決定重推項目，基建部長兼副總理薩爾維尼周二表示，接獲全球多國企業表態有意參與，據報包括中國交通建設。不過薩爾維尼透露，希望由本土公司完成，這個意義重大的工程項目，很大機會再落入十多年前中標的財團手上。