播錯國歌｜冰球隊員感心痛：為自己地方比賽不獲認同　王敏超：責任在冰協執委

【有線新聞】冰球世錦賽播錯國歌事件，港協暨奧委會要求冰協一個月內提交書面解釋，否則暫停冰協會員資格。有港隊代表說，當日全力為香港爭取勝利，歷史性贏得獎牌後，政府只關注播錯國歌，感到很心痛，擔心如果削減資助會影響訓練。

冰球港隊代表Bob：「那一場某程度上是最重要的一場比賽，突然很多人發燒病了，有些下不到床，有些病到，打了一節已經很辛苦，坐在場外發冷，剩下的球員想為病了的人加油努力。贏得第三名，有獎牌，大家都很開心。」

歷史性代表港隊在冰球世錦賽贏得獎牌，球員慶祝的時光很快被播錯國歌而打斷。Bob：「我們的反應都很愕然，沒想過後續原來會發生這麼大件事，沒有人知道我們冰球贏了第三名，心痛的是好像沒有人在意我們是否贏比賽。不要說為港爭光，為自己地方出國比賽沒有得到認同，感到有點可惜。」

冰球不是體院的精英體育項目，這班港隊代表大部分人同時有其他全職工作，要租商場的溜冰場練習、出國比賽甚至要自資。他們擔心一旦政府削減冰協撥款作為懲處，會影響訓練。冰球港隊代表楊俊英：「對整事件有甚麼幫助，是否削減撥款就解決到事件。當我們很開心、很興奮贏得獎牌回來，最後沒有人，香港政府不去鼓勵我們，替我們開心，反而聚焦在播錯國歌事件上，我們都盡了最大努力去避免打擊我們的士氣。」

球員希望港協和冰協可以好好溝通，尋求其他解決方法。