本地科企開發家長綜合資訊平台　含學校、育兒、親子資訊　約卅校參與先導

【有線新聞】現代的家長公私兩忙，有科技公司開發家長綜合資訊平台，包含學校資訊、育兒方法及課餘好去處等，讓學校及家長之間更多交流，本月14日啟動，約有30間學校參與先導計劃。

周末惆悵跟子女去哪裏玩？現在不用逐個網站看，這個家長教育應用程式透過文章和各界人士專訪片段，發放不同親子資訊，包括郊遊好去處、教育方法等。

應用程式創辦人曾祥：「內容以少為精，我們不會很氾濫地給他們。我們按照一個安排，希望每一日有一點資訊、一些提示發放。每個星期有個專題，變成他養成一個習慣，好像上學一樣。」

家長更可以透過應用程式與學校溝通，或跟不同家長交流。只要一機在手，秋季旅行、訂飯等通告也可以看到。不過學校要先付款訂閱，家長才可以使用這個程式，現時已有200多間學校有意訂閱。

嘉諾撒聖家學校校長何佩芳：「家長可能工作很忙，或家中有數個小朋友要照顧，很多時候未必有時間來學校參加學校一些家長親子活動。家長很多時候向我們反映不知哪兒有活動參加，或坊間有甚麼可信、可靠資源，相信家長都需要一些可靠、可信親子教育活動的資訊，可以幫助他們有更多參考。」

應用程式的內容會不斷更新，未來希望能夠提供不同機構的親子活動資訊，例如賣旗籌款。程式以教育局《家長教育課程》為本開發，範疇包括「認識兒童發展」和「促進家校合作與溝通」，希望可以推廣家長教育。