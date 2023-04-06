首季三級火宗數追平2019全年　消防義工隊為高危戶裝火警偵測器

【有線新聞】今年這幾個月發生了6宗三級或以上火警，已經追平2019年全年的記錄。消防處說會加強巡查執法和防火宣傳，包括派出義工隊上門為市民安裝獨立火警偵測器。

「你好，消防處義工隊。」義工隊一行五人來到長沙灣這個劏房單位，入屋先檢查家居設備，「紙張擺近爐頭，火舌很容易燒著舊報紙。插頭沒有維修，只是貼上膠紙，一旦有水滲入會有觸電風險。」屋主有吸煙和燒香的習慣，義工隊提醒要注意火警風險，並即場安裝獨立火警偵測器，「獨立火警偵測器偵測到煙，會即時響起警號」。

用金屬探測器檢查，確保天花沒有電線，不用三分鐘就完成安裝。消防處前年推出先導計劃，至今已派發4500個獨立火警偵測器，並為超過一千個家庭安裝。消防處義工隊副隊長周展材 ：「消防處在每一區揀選有需要人士，例如獨居長者或居住在三無大廈的少數族裔。這兩類人士比較低收入，他們居住的地方比較狹窄，例如劏房。消防處主動希望將這計劃推廣給他們。」

過去五年每年有二、三千宗樓宇火警，今年首三個月有6宗三級或以上火警，追平了2019年全年的記錄。消防處說會加強防火宣傳，包括向市民派發滅火筒、滅火氈及獨立火警偵測器。高級消防隊長（政策課）陳啓恒：「及早向處所內的人發出警報，通知他們盡快逃生，避免隨著火警的發展，他們的逃生路徑會受到濃煙、高溫，甚至燃燒產生的有毒物質阻隔，造成逃生的困難。」

消防處說會繼續巡查樓宇，如果發現火警風險，例如阻塞或鎖上逃生途徑，會盡快執法。