蔡英文過境美國晤麥卡錫　商討防衛、經濟合作　京斥美台勾連違「一中」

【有線新聞】蔡英文在美國洛杉磯過境期間與眾議院議長麥卡錫商討台灣防衛、經濟合作等問題，北京方面強烈譴責，指兩人會面實質是美台勾連，嚴重違反一中原則，將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

美國眾議院議長麥卡錫在洛杉磯列根圖書館迎接蔡英文，為美台斷交以來美國政壇第三號人物首次在境內會見台灣領袖。雙方舉行閉門會談，商討促進台灣防衛、兩地經貿關係和支持台灣參與國際社會，美國十多名共和民主兩黨議員亦有出席。

蔡英文感謝美方堅定支持，讓台灣民眾不孤單，強調團結應對各種挑戰。蔡英文：「眾所周知，我們維護的和平與努力建立的民主正面臨前所未有的挑戰，我們再次置身於民主受威脅的世界。」

麥卡錫形容美台人民的友誼對自由世界至關重要，有必要維護經濟自由、和平和地區穩定。他其後率領跨黨派議員見記者，承諾加快對台軍售，又不排除未來訪台的可能性。麥卡錫：「目前未有計劃，但不意味我不會去台灣，中國不能指示我去哪兒或與誰交談，不管你是敵是友。」麥卡錫重申不尋求加劇與北京的緊張關係。國務卿布林肯較早時稱相關會晤非官方、亦非新鮮事，敦促北京勿以此為藉口令局勢升級。

在北京，外交部提出堅決反對及強烈譴責，批評蔡英文以過境為幌子與麥卡錫高調會見，實質是美台相互勾連，嚴重違反一個中國原則；又指美國長久以來奉行以台制華戰略，違背承諾，不斷虛化掏空一個中國原則。針對美台勾連的嚴重錯誤行徑，中方將採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。國防部、全國人大外事委員會亦相繼發聲明，反對任何形式的美台官方往來。中共中央台辦強烈譴責民進黨當局倚美謀獨。