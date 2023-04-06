葉文祺專訪｜交椅洲可借鏡啟德「敗筆」　倡政府牽頭搬進人工島增吸引力

【有線新聞】交椅洲人工島項目剛完成公眾諮詢，有智庫認為如要將人工島發展為核心商業區，要深思基建配套，並要參考啟德新發展區遇到的問題。

政府計劃中的交椅洲人工島會建設成第三個核心商業區CBD。看看目前的啟德，商業區未成形，內部規劃亦一改再改，外界質疑有沒有能力再建造多個CBD。團結香港基金副總裁葉文祺接受本台《財智．商傳》訪問時指，啟德的規劃對將來的人工島有值得借鏡的地方。

葉文祺：「第一，不應為一些短期變動而改變原本規劃，第二是交通配套真的很重要。大家都說啟德，其中一點叫做『敗筆』的原因是沒有單軌（列車），因此如果交椅洲人工島真要成功的話，我認為鐵路是十分重要。一定要在首批居民、首批商業樓宇入伙時，同時要有鐵路去貫通。」

環球辦公模式受疫情影響，「在家工作」會否影響將來人工島商業地皮的需求？葉文祺：「大家的思維要改變，甚至政府的規劃思維都要改變，未必要再區分住宅地或商業地，即大家未來的工作生活模式可能改變了。你可能身處同一座大廈內，一些混合發展項目，你有工作、有商業，可以娛樂又可以居住，這些規劃要適應到未來工作模式，才有機會令核心商業區成功。」他又建議政府以至金管局牽頭將部分部門搬去人工島，相信會有金融機構跟隨，以增加新商業區的吸引力。