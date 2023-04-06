返回
按輸入鍵開始搜尋

英國改裝躉船安置非法移民　包食住、有醫療保健　難民組織批沒尊嚴：首相級殘忍

  • News Editor
  • 2023年04月06日
英國改裝躉船安置非法移民　包食住、有醫療保健　難民組織批沒尊嚴：首相級殘忍

【有線新聞】隨著去年抵達英國的非法移民增加，有395間酒店被用作安置尋求庇護者，目前政府為非法移民在酒店住宿日花費逾600萬英鎊。英國政府宣布，將改裝一艘大型躉船供非法移民居住，提供222個房間，安置500名等待庇護申請的單身男性。英國首相辛偉誠表示，有關措施將節省納稅人的錢，並減輕酒店壓力。他續指，國家在酒店為移民提供大量房間，形容「不可能是對的」。

這艘躉船名為「Bibby Stockholm」，船上設有洗衣房及飯堂等，所有房間都有窗戶、床、書桌、儲藏室和浴室，將停泊沿海城鎮韋茅斯附近的波特蘭港，安置500名等待庇護申請的單身男性，將運行至少18個月。根據Bibby Stockholm官網顯示，船內設有酒吧、健身室以及設有桌球枱等。

內政部表示，除了提供基本和實用的住宿、醫療保健及餐飲外，更會提供安全保障，盡量減少對當地社區的干擾，形容該躉船比酒店便宜很多，正在與其他港口討論，並將適時公佈更多船隻。

前身為監獄船　曾遭無法呼吸新鮮空氣

波特蘭港首席執行官Bill Reeves表示，鼓勵每個人都以開放的心態對待這個問題，指在船隻準備期間，將與當地社區和志願團體保持密切聯繫。「Bibby Stockholm」將停泊的波特蘭港曾經是一艘監獄船的所在地， 它在2006年關閉，原因是監獄總督察批評囚犯沒有運動，亦無法呼吸新鮮空氣。

難民組織反對　批缺乏尊嚴

國際特赦組織呼籲放棄相關計劃，指使用躉船安置非法移民是「首相級殘忍行為」。當地一些慈善機構和議員亦反對該計劃，指躉船完全不足以容納這些弱勢社群，難民議會首席執行官 Enver Solomon表示：「一艘漂浮的躉船不能提供他們所需要的，也不能提供他們應得的尊重、尊嚴和支持」。

 

其他人也在看
六旬婦粗心湊孫屢生意外　兩年間接「害死」兩外孫　女婿：絕不能原諒
2023年04月03日
2023超級食物TOP10　牛油果、羽衣甘藍出局！想防癌必食1類食物
2023年04月02日
12歲港將廖予生　英國U14錦標賽奪冠創歷史
2023年04月03日
Visit Japan Web使用教學2023＋註冊步驟　填完入境日本快速通關｜附實體卡填寫方法
2023年04月03日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學　健康申報3大方法一文看｜附申報網址
2023年03月20日
一線搜查｜餐廳茶壺有兩片發霉檸檬　食客呻投訴困難重重：政府點解設咁多障礙？
2023年04月03日