自稱思覺失調無業男劫便利店逾千元　稱腦袋告知外星人侵襲地球　需搶錢買武器對抗

【有線新聞】一名36歲患思覺失調的無業男，去年三月持鎅刀打劫便利店1,800元，聲稱腦袋有聲音告知他外星人將侵襲地球，故需搶錢購買武器對抗外星人。他今（6日）於區域法院承認一項搶劫罪，暫委法官勞潔儀表示，希望知道被告案發當時是否受病發影響，而被告一直拒絕相關治療，需了解如判醫院令對他及社會有否得益，故需為被告索取精神科專家報告及感化報告，把案件押後至4月20日下午作求情及判刑。

36歲被告陳嘉健被控於2022年3月4日在深水埗大坑東道南山村南豐樓201號鋪的便利店，搶劫何啟明1,800元現金。案情指，案發當日被告身穿黑色短袖T恤、黑色長褲及黑色鞋、戴上口罩，深夜一時許走近店員何啟明，亮出刀峰外露的鎅刀，稱「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，店員受驚打開收銀機，被告從收銀機拿走1,800元現金後逃去，途人試圖制服被告不果。

被告口供與辯方陳詞不吻合 稱搶錢購買武器對抗外星人

便利店閉路電視片段拍攝到整個搶劫過程，警方在2022年3月10日拘捕被告，被告被捕及在錄影會面時均在警誡下保持緘默。勞潔儀指，早前被告向精神科醫生稱他只是貌似閉路電視內的人，指警察捉錯人，但辯方書面陳詞則指，被告是聽到腦袋有聲音告知他外星人將侵襲地球，故被告需打劫搶錢購買武器對抗外星人，兩者並不吻合。勞潔儀亦認為被告每次均知道保持緘默的權利，沒有自言自語或胡言亂語的情況出現。

官質疑案發時是否受病情影響 被告一直拒絕治療

勞潔儀表示，被告行劫時，向店員理性地稱「唔想有人受傷嘅，就拎晒啲錢出嚟」，質疑他案發時是否受病情影響，希望知道被告案發時是否受病發影響，而被告一直拒絕相關治療，需了解如判醫院令對他及社會有否得益。勞潔儀續指：「如果個個話自己有病，又拒絕治療去打劫，社會會好亂㗎喎」，希望被告接受治療，「對自己好，又保障社會安寧」。