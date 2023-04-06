內地團｜通關後來港一日團盛行　有學者認為經濟效益不大　長遠需吸引過夜及高消費力旅客

【有線新聞】通關後，來香港的內地團超過四成六都是一日團。有學者認為能帶動「人氣」，但經濟效益不大，長遠要吸引過夜及高消費力旅客。

一日遊行程，早上只是去過黃大仙。午飯後，下午四個多小時的行程，先去星光大道，轉到西九故宮博物館，只是拍照，沒有入場。再去太平山頂留了一個鐘，倒數第二站是金紫荊廣場，然後乘搭天星小輪，由中環去尖沙咀自由活動。

本台記者實測：「我們經過三、四個商場，不過導遊都沒有安排我們進入特定商店或鼓勵我們消費。到了尖沙咀的自由活動時間，才有團友找導遊帶他們買香水、手錶等奢侈品。」這類「一日遊」行程一百多元人民幣有成交，記者報的團包一晚四星級酒店住宿，平日收費370幾元。

中大酒店及旅遊管理學院副教授尹振英：「這些(景點)地方不用花費、不用入場費，因為它屬於我們所謂的低價旅行團，將貨就價，有這個行程其實也很正常。」過去兩個月有4,600幾個內地團來港，超過四成六是一天團，學者說疫情影響旅客消費力，令廉價團湧現。

尹振英：「廉價產品通常要大量去售賣才有經濟效益，短程一至兩日效益確實不大。因為剛剛通關，我們需要『人氣』、宣傳香港，都是一個可接受的策略。長遠的策略當然要吸引高消費能力、過夜旅客，甚至是商務旅客，這些都是對香港整體旅遊業穩健發展十分重要。」

根據旅發局2018年的數據推算，過夜客人均消費6,600幾元，不過夜客只是約2,200元。尹振英說要顧及消費者權益，不能禁止廉價團或一日團，但可以規管這些團既比例及行程。