低地台小巴｜出牌連月未投運　運輸署：司機需時熟習　有議員批試行已感不可行

【有線新聞】我們去年報道過三條小巴線違反招標條件，未有如期提供低地台小巴。事隔半年，小巴已經「出牌」，但連月來都未提供服務，問題出在哪裡呢？

來往粉嶺皇后山邨至北區醫院的503線低地台小巴終於落地，這款英國製小巴前年出廠，有18座，連同輪椅位，上月底完成車輛登記，不過未能乘搭，錢箱未安裝。這條路線前年8月營運，招標規定一年內要有低地台小巴。本台當時報道，營辦商違反承諾未能提供，因為疫情影響延遲運來香港，運輸署當時預計去年第四季投入服務，今年來到第二季都未能乘搭。

陳婆婆︰「我們年紀大很不方便，你知道政府的事情，有到好過無到，它願意聆聽便算了。」

無到的還有來往兒童醫院的90A和90B低地台小巴，2019年開始營運，承諾2020年有低地台小巴，這個諾言由2021年延遲至2022年，車輛登記早於去年11月完成，至今仍未投入服務。最新說法是這輛小巴車款新錢箱沒現貨供應、要訂購。除了硬件，運輸署說低地台小巴車身較長，營辦商要時間安排司機熟習駕駛，最新預計要本月中才投入服務，較原先承諾延遲三年。

2017年引入低地台小巴時，一起試搭的議員易志明說當時都覺得不可行。航運交通界（自由黨）易志明︰「早期的小巴透過香港代理商引入，現在代理商好像都不做了，當時我不明白為何推出試驗計劃、憑甚麼推出這試驗計劃？明知之前兩輛都有問題，今次這輛低地台小巴跟數年前引入專給輪椅上的不是同一型號，在小巴上安裝錢箱很多年前已有，我又不覺得有多複雜。」

易志明說低地台小巴車價較普通小巴貴100萬元，建議政府津貼輪椅人士乘無障礙的士「點對點」往返醫院更有效率，引述勞福局說會考慮。