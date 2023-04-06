習近平晤馬克龍　稱中法應踐行真正多邊主義　馬克龍冀中方與俄羅斯講道理

【有線新聞】國家主席習近平接見法國總統馬克龍，指中方堅持勸和促談，政治解決烏克蘭危機，中法應超越分歧，踐行真正多邊主義。馬克龍則希望中方與俄羅斯講道理，讓所有人重回談判桌。

習近平在人民大會堂東門外廣場為馬克龍舉行歡迎儀式，現場奏起兩國國歌，兩人一同檢閱解放軍三軍儀仗隊，之後舉行雙邊會談。

習近平指，當今世界正在經歷深刻歷史之變，中法應超越分歧，踐行真正多邊主義，相信馬克龍此行會為中歐關係發展注入新動力、帶來新氣象。國家主席習近平：「作為世界多極化、國際關係民主化的堅定推動者，有能力、有責任超越分歧和束縛，踐行真正的多邊主義，維護世界和平、穩定、繁榮。」

馬克龍則稱，俄烏戰事破壞歐洲數十年的和平穩定，相信中國可與俄羅斯講道理，讓所有人重回談判桌，強調持久的和平是要尊重國際認可的邊界，以及避免加劇局勢緊張。兩人會後見證雙方簽署合作協議儀式，包括深化航空航天、民用核能等傳統合作。

習近平指，在烏克蘭危機上要盡快重啟和談，兼顧各方合理安全關切，建構可持續的歐洲安全框架。國家主席習近平：「關於烏克蘭危機，中方堅持勸和促談、政治解決，中方願同法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化，甚至失控的行動。」

馬克龍稱只要烏克蘭被佔領，歐洲安全框架就不復存在，認為俄羅斯不應該在白俄羅斯部署核武器，又指兩國同意應將核問題排除在烏克蘭衝突外。