美國田納西州眾議院通過剝奪兩名民主黨人的議員資格

【有線新聞】美國田納西州兩名民主黨眾議員，因在議事廳帶領支持槍械管制的示威者叫口號，遭共和黨控制的議會罷免；另一名參與示威議員，以一票之差避過罷免。白宮批評事件史無前例，是共和黨人反民主的表現。

田納西州眾議院三名民主黨眾議員，周四現身州議會大樓出席會議前，獲數以千計支持者聲援。共和黨人掌控的州眾議院罕有運用權力，表決是否將三人罷免。

三人上周四連同支持槍械管制示威者，在議事廳高叫口號，其中兩名非裔議員更曾使用擴音器。共和黨人在罷免動議中，指責他們當日干擾議事程序，蓄意引發混亂、使議會蒙羞。

最終眾議院歷經7小時會議後，通過罷免瓊斯和皮爾遜兩名非裔議員，至於白人女議員約翰遜，則以一票之差逃過一劫。現場人士在投票出爐後鼓譟，有人高呼「可恥」。

遭罷免的議員聲言不會就此罷休，瓊斯說：「真令人氣憤，眾議院第一個反應是將我逐出議會，而不是通過我們要求且合乎常理的槍管法。我們的社區正在哀悼，納什維爾正沉浸在傷痛中，而這是他們對悲痛的回應。」根據田納西州憲法，兩名被開除的議員可參與補選，再躋身議會，而議會就不能因同一件事再罷免兩人。

白宮形容事件令人震驚、反民主，並且史無前例。又稱在田納西州以至整個美國，孩子們正在為共和黨人反對加強槍管而付出代價。