白宮報告歸咎阿富汗撤軍亂象於前朝特朗普政府

【有線新聞】美國白宮發表前年在阿富汗撤軍出現混亂的檢討報告摘要，歸咎前朝特朗普政府的決策，令撤軍行動受限制，特朗普批評華府以假資訊推卸責任。

白宮發表由國家安全委員會撰寫，總統拜登亦有參與的檢討報告摘要，在12頁的摘要中，直指撤軍行動受到前朝特朗普政府所造成的局勢嚴重限制，指責特朗普未有制定全面撤軍、撤僑計劃。又形容特朗普前一年與塔利班達成的協議，是疏忽甚至刻意削弱當地美軍實力。當局縮減駐阿富汗美軍編制，又釋放數千名塔利班囚犯，令塔利班在拜登上任時，已掌控阿富汗近半領土。

美國前年8月接近完成阿富汗撤軍之際，塔利班捲土重來，並奪回首都喀布爾控制權。大批民眾湧往機場荒忙出逃的景象，引來美國本土以至國際質疑撤軍安排混亂。

報告承認應該早一點撤走美國人及曾協助美軍的當地人，但歸咎是情報判斷失誤，未能預測塔利班拿下喀布爾的速度。

白宮國家安全委員會發言人柯比指，報告目的不是問責，而是理解事發經過改善未來決策，他又再為撤軍行動辯護：「儘管選擇受到限制，總統拜登帶領了深思熟慮、嚴謹和具包容性的決策過程，積極回應當時情況，他強烈關注適當規劃的必要性。」