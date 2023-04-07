港首辦純半音階口琴比賽　參賽者須演奏近半小時　主辦團體：最高規格賽事

【有線新聞】首個純半音階口琴比賽一連七日在香港舉行，主辦團體形容是最高規格口琴賽事，參賽者要在鋼琴、弦樂或交響樂團伴奏下，吹奏古典樂曲近半小時。

半音階口琴有約100年歷史，比起傳統口琴多些音，音的排列有如鋼琴，音域亦較廣闊。這個香港國際半音階口琴大賽，參賽者要與鋼琴、弦樂樂器合奏，去到決賽更有香港城市室樂團為四強選手伴奏，是口琴史上首次有專業樂團伴奏的比賽，每一關都要吹奏約25分鐘。

上海參賽者艾今：「平常的比賽可能只是演奏一兩首曲目，大概十幾分鐘左右，對我們體力來說是很大的挑戰。」

本地參賽者葉進禧：「歷史上是第一次，要吹奏時間如此長、如此多首曲目，證明（口琴）可以吹奏到很多不同音色、風格的樂曲。」

馬來西亞參賽者Aiden Soon：「這是口琴界最高水準的獨奏口琴比賽，我覺得這次反而是欣賞演奏多於比賽的形式。」

香港口琴協會3年前舉行網上初賽，全球60多位選手參加，當中22位晉身這星期的決賽周、香港樂手就佔了13席。

香港口琴協會副會長莊庭皓：「整個比賽的籌劃是在疫情前已經準備，原本比賽2022年進行，但因為疫情延後了，其實整個比賽都籌劃都超過三年。」

大賽督導委員會主席何百昌：「終於這個舞台上演了，因為這個舞台在夢中七年了，開始計劃時遇到困難，因為找不到資金，嘗試找一些資金機構，但大家都覺得只是口琴，不用辦到這麼隆重。」

主辦方獲得政府300萬及私人80萬資助，部分款項用來贊助海外參賽者來香港，每人有最多5,000元買機票以及全額酒店費用，大賽總獎金達25萬元。何百昌：「25萬港幣獎金應該是口琴史上從來未試過，亦是唯一一次能在香港做到這件事。」

除了比賽之外，還可以到展覽廳這裏試吹不同的口琴，以及和愛好者一起合奏。展覽廳還展出超過200款口琴，包括1933年內地生產的第一個口琴。