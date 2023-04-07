復活節長假｜大尾篤燒烤爐無需爭位　市民搭金巴等逾兩小時：管理有點問題

【有線新聞】一連四日復活節長假開始，截至下午4時，有約35萬6千人次離境，其中羅湖及落馬洲福田口岸佔了近15萬人次；港珠澳大橋亦有近5萬3千人次，搭金巴高峰時要等超過2小時，不過亦有人選擇留在香港玩，旅遊景點都有不少外地旅客．

放長假想去外地遊玩、放鬆一下，要先過人潮這一關，港珠澳大橋香港口岸中午迫滿等候乘搭金巴的人，欠缺耐性都不行，因為當局預計要等至少2小時。無名市民：「2小時都未必上到車，不知道這麼多人，來到才知道、唉…」蔣先生：「以前都是10分鐘一班，大家感覺是比較方便的交通工具，但現在管理成這樣確實有點問題，應該提前計劃、預警，應該分析一下大家週末可能會出來玩，或者節假日會出來玩，這個應該是疫情後第一個比較大的假期。」

金巴說已經加強服務應付乘客需求，呼籲市民保持忍讓，預留充裕時間搭車。

見到這麼多人「疫後報復式過大海」，或者你會想「留港消費更好」，紅日通常人山人海的大澳不算擠迫，慢慢逛街吃東西都不會被人潮迫著走；沒有大手消費、還可以留港燒烤，大尾篤的燒烤爐不用爭奪都用到。林小姐：「不算很多人，大家都有位去燒烤。因為我們帶着小朋友，所以沒有打算離開香港去旅行，留在香港也不錯，天氣好就可以出來玩。」

不過亦有留下的人說本身都想去海外旅行，王女士：「（記者：為何長假期這幾天會留在香港？）護照過了期，可以來踏這種家庭單車，一家人一起玩。」

迪士尼樂園趁這段長假期，每天都開放、直至下星期三，遊客有所增加，廈門旅客錢先生：「剛好清明節放假過來這邊玩，帶小朋友過來看一看，也是因疫情壓抑了3年，剛好過來要好好的來玩一下。」菲律賓遊客Quina：「在疫情前，我們通常新年期間便來香港。（記者：你覺得疫情後的香港有甚麼不同？）還是一樣，但感覺來香港的人少了。」

入境處預計今年清明連復活節長假有約903萬人次進出香港，下星期一、即是假期最後一天，會是入境回港的高峰期。