馬克龍與習近平在廣州松園茶敍

【有線新聞】法國總統馬克龍最後一日國事訪問，轉到廣州與國家主席習近平茶敍。兩國聯合聲明提出促進政治互信，致力恢復烏克蘭和平，又重申核戰打不得。習近平又指危機延續下去，對各方都不利，應盡快停火。

習近平在廣州松園與馬克龍舉行非正式會晤，兩人在庭園散步，不時駐足交談並觀賞園林景致，又在池塘邊茶敍，氣氛較前一日的正式會談輕鬆，都沒有打領帶。

習近平談及廣東省的產業發展發揮領頭羊作用，不但總量大、速度快，且有高質量，華為、騰訊等企業也是在區內。

雙方又發表聯合聲明，提出促進政治互信，以及經濟和人文交流，在國際法和聯合國憲章基礎上，致力恢復烏克蘭和平，願在相互尊重彼此主權與領土完整和重大利益基礎上，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。

馬克龍較早時在中山大學與學生交流，獲得熱烈歡迎並握手拍照。上台準備演講時，分別以普通話和粵語打招呼。

馬克龍稱經過三年疫情後，很高興再次到訪中國，提及中國年輕一代面對的壓力，稱自己如果是中國青年，也會擔心持續升溫的緊張局勢，但不會為中國擔憂，因為中國是強大國家，且有良好發展模式。

他亦再次批評俄羅斯入侵烏克蘭是公然違反國際法，強調需避免局勢升級，維護國際社會和平穩定。他接受學生提問，最後獲校方贈送紀念品——圖書《孫中山與中山大學》。