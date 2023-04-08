英格蘭冠軍足球聯賽　米杜士堡1:2般尼；屈福特2:3哈特斯菲爾德

【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，榜首的般尼，作客2比1擊敗米杜士堡，來季肯定重返英超。

打勝仗就確定來季升上超級聯賽，換上淺藍色作客球衣的般尼，來到河畔球場鬥米杜士堡，14分鐘得到一個好開始。

布朗希爾的遠射，射中艾殊利班尼斯改變方向，效果更好，位居榜首的般尼先開紀錄。

英冠近18場不敗，般尼希望乘勝追擊，布朗希爾禁區內跌倒，主帥甘賓尼認為應該判12碼。

球證邦特認為沒有問題，究竟艾朗藍斯是否犯規，由各位判斷。

尼敦泰拿希望替般尼擴大優勢，突破越位之下，單刀姿態射門，卻射中龍門後的柱。

半場領先一球，但般尼換邊後不久，危機出現，古倫侵犯甘馬倫艾卓，事發地點在禁區內。

米杜士堡得到12碼，阿古邦主射入網，48分鐘扳成平手。

不過般尼還是有方法克服困難，干洛羅拔士接應尼敦泰拿傳送撞入，66分鐘的入球，般尼最終贏2比1。

目前在榜首39戰得87分，肯定有足夠分數，得到前兩名直接升班資格。

重返頂級聯賽，最後7輪比賽，般尼可以更專注，全力爭英冠盟主，落敗的米杜士堡排第4。

藍白直間衫的哈特斯菲爾德，作客3比2擊敗屈福特，艾斯派拿32分鐘，替屈福特領先。

哈特斯菲爾德要搶分護級，沒有失分空間，44分鐘靠魯當尼的入球，半場扳平。

換邊後10分鐘反超前，皮雅臣門前加一腳，改寫成2比1。

82分鐘夏拉特，楔前柱頂入擴大比數。

艾森巴朗加，補時2分鐘為屈福特追近。

但尾段門將巴克文，30秒內領兩張黃牌被逐，哈特斯菲爾德保住3比2完場，升上20位，暫時脫離降班區。





