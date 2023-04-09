港鐵今續半價 持月票或未能受惠 乘客冀減價補償

【有線新聞】今日繼續是「港鐵感謝日」，市民可以半價搭車，不過買了月票的乘客某些情況下未必有半價優惠。

半價乘車優惠是港鐵用事故罰款回饋乘客，但部分月票乘客未必受惠得到。例如買了屯門至南昌全月通可以無限次在這9個車站出入，不會額外收費，出閘會顯示收費是「0」，因為車費已預繳，所以做不到半價 。假設一名住天水圍的居民用515元買月票，一個月搭40程來往荃灣西，除開每程車收約12.9元，但因為本周末有半價優惠，這程車的車費按原價減到只是要7.1元，變相月票的乘客在感謝日搭車反而會貴了。

鄧小姐：「（記者：會否覺得自己沒有受惠？）有一點，看看稍後會否去其他地方，或者可能月票減價。每日都上班，要買月票才抵銷到車費，因為我本身住得遠。」

陳小姐：「應該減價，不要令買月票的人無法受惠，月票的10%或5%，（減價）少少都好過沒有。」

港鐵今年年中會加價2.3%，月票到時會加多少錢暫時未公布，立法會交通事務委員會主席陳恒鑌同意市民的看法，認為港鐵可以趁公布新票價時推出優惠補償月票乘客。

陳恒鑌：「月票是長期支持港鐵的一群乘客，他們一直支持港鐵，反而未能領取優惠，對他們肯定有不公平。我希望有一個月、半個月的折扣，令他們買月票同時都可以享受同樣的優惠。」

陳恒鑌又說今個復活節假期很多市民離港外遊，希望港鐵公開交代這兩日的半價優惠實際有多少人受惠，如果人數少過正常周末，應該考慮改為平日半價搭車。