西九舞蹈節周五展開　現代舞結合傳統婚嫁儀式　本地藝術家盼觀眾反思婚姻意義

【有線新聞】西九舞蹈節月中展開，其中一齣表演以破格的現代舞呈現哭嫁及出門等婚嫁儀式，引起觀眾反思婚姻的意義。

大婚當日，水上人撐船仔出嫁。你有沒有想過這些儀式可以這樣以現代舞呈現呢？這齣表演名為《囍—紅色的承諾》，由舞蹈家梅卓燕創作，希望揭開喜慶背後的意義，大妗流程是其中一個主要元素。

舞蹈藝術家梅卓燕：「我相信流程本身是很美好的意願，好像當日希望所有事都不要有壞意頭 ，例如出門會灑米，希望沒有古靈精怪的東西騷擾新人，希望新人能安全地出門。」

扮演大妗的陳建文，本身就是少有的年輕大妗哥，他在疫情期間發掘到這個新興趣。

男大妗陳建文：「因為有朋友結婚找我做大妗，文仔，幫忙捧茶，說些好說話，你說話能力好，氣氛好、笑容好，我做了一兩次亦發現頗適合。我覺得是有趣的，因為現在的演出是用工作學到及做到的事物作為（創作）元素。」

傳統婚嫁的另一面是盲婚啞嫁，安床配上哭嫁歌謠，道出五、六十年代圍村新娘的迷惘。陳建文：「本意是甚麼？結婚到底是為了甚麼？為家庭或生兒育女？還是家庭壓力想你結婚？」

這個表演本月21至23日，將在西九自由空間演出三場。大妗為新娘做上頭儀式時用的梳和鏡，又或者新人斟茶時用的跪墊，觀眾都可以在舞台上看到。