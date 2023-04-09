神經痛楚難紓緩　電脈衝技術助減輕患者痛感　港大冀普及療法、惠及更多病人

【有線新聞】全港有近三成人有慢性痛症，嚴重的患者無法靠藥物或手術紓緩，港大醫學院麻醉學系利用電脈衝技術，可以持續減輕痛感。

49歲的劉女士做過兩次脊骨手術，其後出現了長期神經痛，要服用強效的嗎啡止痛藥。劉女士：「10分當中有7至8分痛，你的腰骨根本不能伸直。與家人去吃飯，走進商場、吃完飯離開，其實我的腰骨已完全彎曲，感覺很乏力。」醫生其後建議她使用神經調控療法，在脊髓外膜植入電極導線，連接的刺激器會放在股骨位置，產生的電脈衝會刺激中樞神經系統，減輕痛感。

港大醫學院麻醉學系名譽臨床副教授陳智榮：「大部分病人均至少有5至6成的止痛效果，大部分病人接受這個療程，我們不會取走他的全部的痛楚。以前可能去超級市場購物，可能5至10分鐘便要停一停、倚牆休息，很多時病人手術後痛仍有，但功能上進步了很多。」

港大醫學院麻醉學系是在2008年引入這個療法，主要適用於腰背、胸頸及上下肢的痛症，由於早年未掌握到植入的技術、儀器價錢昂貴，療法並不普及。到2017年醫管局提供資助，手術才愈做愈多。

港大張志偉醫學院麻醉學系系主任：「最大問題是它的成本相對較高昂，光是儀器都要10至20萬元。如病人痛到整天躲在家又無法上班，經常都要看醫生，看甚麼科也好，情緒困擾便要看精神科，太痛又要看其他專科，涉及的醫療資源會很多。」

病人植入了刺激器大約8至10年需要更換電池，醫學院期望政府增撥更多資源，資助更多痛症病人。脊髓刺激療法暫時在瑪麗醫院轄下的痛症中心做得較多，港大醫學院期望可以推廣手術的做法到其他公立醫院。