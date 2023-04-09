31名兒童遭拐帶往俄羅斯　上周五返回烏克蘭　稱被俄方人員如動物對待

【有線新聞】約30名被帶到俄羅斯和克里米亞的烏克蘭兒童回國與家人團聚。營救行動的負責人稱，俄羅斯藉舉辦夏令營帶走俄控地區兒童。俄羅斯當局未有回應。

31名烏克蘭兒童上周五經白俄羅斯邊境回國，與家人相擁，有家長喜極而泣。這批兒童來自烏克蘭俄控地區，被帶到俄羅斯和克里米亞，約四至六個月。

其中，13歲的達莎憶述去年與姊姊離開赫爾松，到克里米亞參與俄方舉辦的夏令營，原本預計只逗留數星期逃避戰火，但後來俄方人員通知他們，要逗留更久並由其他人領養。達莎的媽媽為了接回愛女不惜經波蘭、白俄羅斯和俄羅斯，才能到克里米亞，過程艱辛，無法安心入睡。

負責營救行動的機構創辦人稱，有兒童五個月內轉換五次住所，居住環境惡劣，有老鼠和蟑螂出沒。

烏克蘭政府估計，自去年戰事爆發，有近兩萬名兒童被非法拐帶到俄羅斯或克里米亞。俄方否認誘拐兒童，聲稱是出於安全而將他們帶走。據本周末回國的兒童反映，在俄羅斯期間無人嘗試為他們尋找父母團聚。

國際刑事法院上月頒令，拘捕俄羅斯總統普京和兒童權利專員，指他們涉嫌干犯戰爭罪行，包括非法流放烏克蘭兒童。

有其他被帶走的兒童稱，俄方人員對待他們如動物，聲稱父母已遺棄他們。兒童權利專員利沃娃貝洛娃回應，稱指控含糊不清。