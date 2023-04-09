日本當局繼續搜索失蹤自衛隊直升機

【有線新聞】日本當局繼續搜索失蹤的自衛隊直升機和機上十人。海上保安廳一度接報指，伊良部島北面海岸有人漂浮，但搜索後未有發現。

事發超過三日，海上保安廳海上和航空自衛隊人員繼續在直升機失蹤的位置，展開大規模陸空搜索。

當局周六晚一度接報，在伊良部島北面海域疑似有人在海上漂浮，海上保安廳的直升機在上空盤旋但未有發現。

潛水艦救難艦亦加入行動，艦上配備的遙控無人潛水裝置，可以確認聲波，配合潛水員在海底搜索。

直升機上周四失蹤當日，宮古島一名遊客在連接宮古島和池間島的池間大橋上空，拍攝到直升機飛過。當時的飛行速度和高度都穩定，而片段拍攝的時間是直升機失聯前大約4分鐘。

當局至今仍未確定直升機失聯的原因，是涉及人為錯誤或機件故障。

失蹤的陸上自衛隊直升機當日下午3時46分，由宮古島分屯基地起飛偵察地形，原訂飛行1個多小時後返航，但在飛行約10分鐘後，突然在雷達消失，失聯前兩分鐘，機師曾和控制人員確認飛入下地島空域後，會轉換無線電頻率，機師從未發出求救信號。

事發時天氣良好，能見度達10公里，而直升機失蹤的海域水深約1百米。機上當時有10人，包括第8師團長坂本雄一。當局至今打撈到小部分懷疑直升機殘骸，和一艘未使用的救生艇。