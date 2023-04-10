預算案逾二億支援初創企　有新研發助智能安老　數碼港：冀由本土公司解決社會痛點

【有線新聞】政府近年積極推動智慧城市及創科發展，預算案預留二億多元支援初創，負責培育的數碼港期望這些公司能透過科技協助解決居家安老等難題，將概念推廣至其他地區。

提起左腳、右腳，簡單的高抬腿每一次都在鍛練肌肉強度，這款防跌小遊戲由Ernest成立的社企與九龍醫院合作研發，讓長者在院舍一邊玩一邊練習。AESIR營運總監陳浩升：「開機後教他們玩，逐個逐個玩又很開心，我想有時對長者來說、或智慧生活來說，不是要教懂長者如何操作，而是透過我們已開機，之後他做到我們想做的訓練已很足夠。」

這款遊戲內有六款小遊戲給長者一邊玩一邊伸展筋骨，遊戲開發商會將收集到的數據作簡單整理後交給院舍，至今已有二十間院舍用這遊戲幫長者訓練，收集超過五千個數據。

除了靠遊戲強身健體，亦有初創研發了一個應用程式給行動不便的長者預約接送員、訂車方便出入，負責人說會不斷改進設計，長者要掌握都不難。LOBA創辦人林慧韻：「我們盡量減少有按鈕，也正研發語音識別，將來連打字也不用打，只需說『LOBA，我需要看醫生。』就已啟動了預約。」

這兩間初創由數碼港培育，預算案已預留2.65億元希望支援更多這類初創公司，每間最多可獲50萬元資助。

數碼港智慧生活組高級經理蔡偉傑：「有很多社會上的痛點其實是需要本土的初創公司解決，錢來說，即使是大家的收入也不會有夠與不夠，但我想這是好的開始，讓公眾知道有政府有這樣的發展方向去培育更多初創公司，特別是智慧生活方面。」他期望初創實踐概念後，將他們的計劃推廣至大灣區，甚至亞太區其他城市。